Bahraich News: दो योजनाओं के लिए साक्षात्कार आज

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बहराइच। एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 24 अक्तूबर को होगा। उपायुक्त उद्योग केशवराम वर्मा ने बताया कि ओडीओपी योजना में गेहूं के डंठल से कलाकृतियां बनाने के प्रशिक्षण के लिए चयन सुबह 11 बजे से होगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत मोची ट्रेड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सुबह 11:30 बजे से जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो और पारंपरिक कारीगर होने के प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ मूल प्रमाणपत्र भी लाना अनिवार्य है।

दो योजनाओं के लिए साक्षात्कार आज