Bahraich News: सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा एचपीवी टीकाकरण

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डॉ. थानेदार ने कहा कि टीकाकरण कई गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किशोरियों और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच जरूरी है। उन्होंने छात्राओं से स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को छिपाने के बजाय अभिभावकों, शिक्षकों अथवा चिकित्सकों से खुलकर बात करने की अपील की।कार्यक्रम के दौरान कक्षा 12 की छात्रा उन्नति, दीपा, सेजल, सोनी तथा कक्षा 11 की जान्हवी, सोनाक्षी ने अपनी जिज्ञासाओं के बारे में सवाल पूछे। छात्राओं ने टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर और स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। चिकित्सक ने छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों से बचने और सही जानकारी के लिए चिकित्सक से सलाह लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते जांच और उपचार कराना अधिक सुरक्षित है। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्या आशा बिष्ट छात्राओं के साथ मौजूद रहीं। विद्यालय के प्रबंधक यशपाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम किशोरियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।