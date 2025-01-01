Bahraich News: हाथियों ने रौंदी आठ बीघा फसल, तोड़ा पोल

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ग्रामीणों के मुताबिक, हाथियों का झुंड रात करीब 10 बजे नहर किनारे खेतों में पहुंचा और सोमवार सुबह दो बजे तक विचरण करता रहा। झुंड ने किसान शनि की दो बीघा समेत अन्य किसानों की करीब छह बीघा फसल बर्बाद कर दी। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे ग्रामीणों को झुंड ने दौड़ा लिया। लोगों ने भागकर जान बचाई।सूचना पर गजमित्र सोनू टीम के साथ पहुंचे और मेगाफोन से ग्रामीणों को सतर्क किया। रेंजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गजमित्रों और वन विभाग की टीम को अलर्ट किया गया है। ग्रामीणों को जागरूक कर हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है।