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Bahraich News: हाथियों ने रौंदी आठ बीघा फसल, तोड़ा पोल

Tue, 20 Oct 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:06 AM IST
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Elephants trampled eight bighas of crops and knocked down a pole.
बनकटी गांव के पास हाथियों के उत्पात में गिरा विद्युत पोल। 
बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज में रविवार रात 24 हाथियों के झुंड ने बनकटी गांव के पास आठ बीघा धान की फसल रौंद दी। इसके बाद 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का पोल तोड़ दिया। इससे तार क्षतिग्रस्त होने पर आसपास के गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
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ग्रामीणों के मुताबिक, हाथियों का झुंड रात करीब 10 बजे नहर किनारे खेतों में पहुंचा और सोमवार सुबह दो बजे तक विचरण करता रहा। झुंड ने किसान शनि की दो बीघा समेत अन्य किसानों की करीब छह बीघा फसल बर्बाद कर दी। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे ग्रामीणों को झुंड ने दौड़ा लिया। लोगों ने भागकर जान बचाई।
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सूचना पर गजमित्र सोनू टीम के साथ पहुंचे और मेगाफोन से ग्रामीणों को सतर्क किया। रेंजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गजमित्रों और वन विभाग की टीम को अलर्ट किया गया है। ग्रामीणों को जागरूक कर हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है।
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