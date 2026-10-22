फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Elephants emerge onto the road in Katarniaghat; traffic comes to a halt.

Bahraich News: कतर्नियाघाट में सड़क पर आए हाथी, थमा यातायात

Thu, 22 Oct 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 22 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Elephants emerge onto the road in Katarniaghat; traffic comes to a halt.
बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में बुधवार रात दो स्थानों पर हाथियों के सड़क पर आने से करीब 15 मिनट तक आवागमन बाधित रहा। बिछिया बैरियर के पास एक हाथी और बिछिया-गिरजापुरी मार्ग पर हाथियों का झुंड पहुंच गया। झुंड को निजी रिसॉर्ट के पास देखकर पर्यटक सहम गए।
विज्ञापन


पहली घटना बुधवार रात करीब 10 बजे हुई। वन विभाग की टीम ने सायरन बजाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। दूसरी घटना रात नौ बजे हुई, जहां झुंड करीब पांच मिनट तक सड़क पर खड़ा रहा। रिसॉर्ट प्रशासन ने सायरन बजाकर हाथियों को दूर किया।
विज्ञापन


वनक्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि गश्त बढ़ाई गई है। उन्होंने लोगों से हाथियों से दूरी बनाए रखने और सूचना देने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed