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रात में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें भजन गायक मोनू गुप्ता ने ‘क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है’ भजन सुनाकर भक्तों को भाव विभोर किया। किशन कुमार ने ‘दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार’ और सरदार बंटी ने ‘कभी रूठना ना मुझसे श्याम सांवरे’ जैसे भजनों से देर रात तक समां बांधे रखा।इस दौरान खाटू श्याम प्रभु का अलौकिक शृंगार किया गया। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर महाआरती की गई। श्रद्धालुओं ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। आतिशबाजी के बाद प्रसाद वितरण किया गया। खास बात यह रही कि सीतापुर के रेउसा से करीब 60 श्याम भक्त पैदल यात्रा देर रात नानपारा पहुंची। उन्होंने मंदिर में खाटू श्याम प्रभु को निशान अर्पित किए। भीड़ को देखते हुए नानपारा पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे।इस मौके पर मंदिर कमेटी के रामस्वरूप अग्रवाल, सुरेश गोयल, अजीत भीमराजका, राजेंद्र मनीरामका, नरेश चंद्र अग्रवाल, उमेश चंद्र शाह, नितिश अग्रवाल, आनंद पोद्दार, प्रतीक अग्रवाल, सर्वेश टेकड़ीवाल और संदीप गोयल मौजूद रहे।