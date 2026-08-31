फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Constable beats up PRD jawan; plea for justice made to SP.

Bahraich News: सिपाही ने पीआरडी जवान को पीटा, एसपी से लगाई न्याय की गुहार

Mon, 31 Aug 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Constable beats up PRD jawan; plea for justice made to SP.
बहराइच। नानपारा कोतवाली से संबद्ध राजा बाजार पुलिस चौकी पर तैनात पीआरडी जवान ने रविवार को एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित जवान ने चौकी पर तैनात एक सिपाही द्वारा नशे की हालत में उसकी पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है। पीआरडी जवान ने बताया कि पिटाई के दौरान उसका हाथ टूट गया है। पीड़ित ने एक दरोगा पर मामले में जबरन सुलह कराने का दबाव बनाने की भी बात कही है।
विज्ञापन


थाना मोतीपुर अंतर्गत पकड़िया दीवान निवासी पीआरडी जवान कामता प्रसाद यादव ने एसपी को प्रार्थना पत्र साैंपते हुए बताया कि वह राजा बाजार पुलिस चौकी पर तैनात हैं। बीते 27 अगस्त की रात लगभग 12.30 पर सिपाही शुभम यादव नशे की हालत में ई-रिक्शा पर बैठकर वहां आए और ई-रिक्शा से उतरकर कमरे में चले गए। इसके बाद ई-रिक्शा चालक भी वहां से चला गया। आरोप है कि कुछ देर बाद शुभम कमरे से बाहर निकले तो उनसे ई-रिक्शा चालक के संबंध में पूछा।
विज्ञापन

कामता प्रसाद ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है तो सिपाही ने पास में रखे एक डंडे से उनकी पिटाई कर दी। इससे उनका हाथ टूट गया। थाने पर इसकी लिखित शिकायत करने पर दरोगा रिजवान खान ने जबरन सुलह करने का दबाव बनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed