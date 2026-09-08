Bahraich News: मकान में सेंध लगाकर नकदी और जेवर चोरी

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देर रात चोरों ने एक कमरे में सेंध लगाकर प्रवेश किया और बक्सों व अलमारियों को खंगालकर नकदी, जेवरात और अन्य सामान चुरा लिया। मंगलवार सुबह सफाई के लिए कमरा खोलने पर सामान बिखरा मिला, तब चोरी का पता चला। सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गुरुसेन सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्द चोरी का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

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शिवपुर। बैसवारा गांव में सोमवार देर रात चोरों ने एक मकान में सेंध लगाकर 70 हजार रुपये नकद, दो लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने-चांदी के जेवर समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी होने पर गृहस्वामिनी पूनम ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पूनम ने बताया कि सोमवार को गृहस्थी का काम निपटाने के बाद वह घर के बरामदे में सो गई थीं। घर के सभी कमरों में बाहर से ताले लगे थे।