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कारोबारी हत्याकांड:नेपाल भागी शिवा मर्डर की आरोपी श्रद्धा, एक महिला और दो पुरुषों के भी सीमा पार करने की आशंका

Wed, 14 Oct 2026 04:15 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, रुपईडीहा (बहराइच)
अमर उजाला नेटवर्क, रुपईडीहा (बहराइच) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 14 Oct 2026 04:15 PM IST
सार

एसयूवी मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टीमें सक्रिय हो गई हैं। मामले की जांच के लिए लखनऊ से भी पुलिस टीम बहराइच पहुंची है।

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Businessman's Murder: Shraddha, Accused in the Shiva Murder Case, Flees to Nepal
शिवा शर्मा हत्याकांड। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश में जुटी पुलिस को भारत-नेपाल सीमा पर अहम सुराग मिला है। श्रद्धा की एसयूवी रुपईडीहा इलाके में लावारिस हालत में खड़ी मिली है। इसके बाद उसके नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। चर्चा है कि उसके साथ एक महिला और दो पुरुष भी सीमा पार कर सकते हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी के नेपाल पहुंचने की पुष्टि नहीं की है।

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एसयूवी मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टीमें सक्रिय हो गई हैं। मामले की जांच के लिए लखनऊ से भी पुलिस टीम बहराइच पहुंची है। टीमें वाहन के वहां तक पहुंचने और उसे छोड़ने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।
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अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने बताया कि रुपईडीहा क्षेत्र में एसयूवी लावारिस हालत में खड़ी मिलने की सूचना मिली है। पुलिस और एसएसबी की टीमें जांच में जुटी हैं। लखनऊ से भी पुलिस टीम पहुंची है। सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है।

सीमा पर तलाश, कई बिंदुओं पर जांच
भारत-नेपाल सीमा के नजदीक एसयूवी मिलने के बाद श्रद्धा दुबे की गतिविधियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां यह भी पता कर रही हैं कि वाहन किसने और किन परिस्थितियों में वहां खड़ा किया। उसके साथ एक महिला और दो पुरुषों के होने तथा उनके सीमा पार जाने की आशंका को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच में इन आशंकाओं की पुष्टि होना बाकी है।

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