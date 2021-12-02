फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Ban on loud noise and obscene songs during immersion processions

Bahraich News: विसर्जन में तेज आवाज और अश्लील गानों पर रोक

Tue, 20 Oct 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Ban on loud noise and obscene songs during immersion processions
नवाबगंज। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना परिसर में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक हुई। थाना प्रभारी ने निर्देश दिया कि डीजे संचालन में निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। मिक्सर मशीन से गुलाल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तेज आवाज में डीजे बजाने के साथ अश्लील और राजनीतिक गाने बजाने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रेम वर्मा, घनश्याम, रामनिवास, शैलेंद्र कुमार, आर्य, प्रताप आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed