Bahraich News: धान खरीद में ठगी का आरोप

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सुशील कुमार, जाबिर खां और अमर सिंह समेत ग्रामीणों का आरोप है कि मटेरा निवासी व्यापारी किसानों को एडवांस रुपये देकर भरोसे में लेता था और बाद में उनका पूरा धान उठा ले जाता था। बृहस्पतिवार को घटतौली की आशंका पर विरोध करने पर व्यापारी ट्रॉली में लदा धान पलटकर भागने लगा। इस पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया।थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड ने बताया कि एडवांस रुपये को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष बातचीत से मामला सुलझा रहे हैं। किसी ने तहरीर नहीं दी है।