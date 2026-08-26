Bahraich News: ग्राम पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप, जांच की मांग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:11 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:11 AM IST
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खैरीघाट। विकासखंड शिवपुर की ग्राम पंचायत वितनिया में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सालिक राम लोधी ने विकास कार्यों में अनियमितता और फर्जी भुगतान का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर मनरेगा समेत अन्य योजनाओं के कार्यों की जांच और कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 2025-26 में स्वीकृत मनरेगा इंटरलॉकिंग कार्य वर्ष 2026-27 में कराया गया, जिसमें भुगतान अनियमितता का आरोप है। धनीराम के घर से रामू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य मनरेगा और राज्य/15वें वित्त दोनों से भुगतान कराने का भी आरोप है। पत्र में खड़ंजा निर्माण पर 5,53,508 रुपये, नल मरम्मत पर 17 अप्रैल से 15 अगस्त 2026 के बीच 1,37,313 रुपये और नल रिबोर पर 29 जुलाई से 15 अगस्त 2026 के बीच 1,90,089 रुपये के भुगतान का उल्लेख है। सालिक राम लोधी ने इन सभी भुगतान की जांच की मांग की है।
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