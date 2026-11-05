Bahraich News: रोजगार मेले में 686 युवाओं का चयन

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जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मेले में कुल 1,082 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 686 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ और चयनित युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उन्हें शीघ्र ही संबंधित कंपनियों में तैनाती दिलाई जाएगी। मेले में युवाओं ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से रोजगार व कार्यक्षेत्र की जानकारी ली।इस दौरान विधानसभा संयोजक निशंक त्रिपाठी, महाविद्यालय प्रबंधक कमलेश सिंह, अशोक सिंह और सेवायोजन विभाग के नसीब खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।