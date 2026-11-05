Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   686 youths selected at job fair

Bahraich News: रोजगार मेले में 686 युवाओं का चयन

Thu, 05 Nov 2026 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 05 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
686 youths selected at job fair
पयागपुर। महाराजा बलभद्र सिंह रैकवार महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक सुभाष त्रिपाठी ने किया। मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 18 कंपनियों ने स्टॉल लगाए।
विज्ञापन


जिला सेवायोजन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मेले में कुल 1,082 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 686 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ और चयनित युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उन्हें शीघ्र ही संबंधित कंपनियों में तैनाती दिलाई जाएगी। मेले में युवाओं ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से रोजगार व कार्यक्षेत्र की जानकारी ली।
विज्ञापन


इस दौरान विधानसभा संयोजक निशंक त्रिपाठी, महाविद्यालय प्रबंधक कमलेश सिंह, अशोक सिंह और सेवायोजन विभाग के नसीब खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed