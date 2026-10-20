फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Two youths took a pair of earrings and a bag after feeding pakoras to a grandmother and her grandson.

Baghpat News: दादी-पोते को पकौड़े खिलाकर कुंडल और बैग ले गए दो युवक

Tue, 20 Oct 2026 01:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Two youths took a pair of earrings and a bag after feeding pakoras to a grandmother and her grandson.
बागपत। गाजियाबाद जिले के लोनी से बागपत आ रही एक बुजुर्ग महिला और उसके पोते को बस में ठगों ने निशाना बनाया। दो युवकों ने बातों में फंसाकर उनसे सोने के कुंडल, एक बैग और ढाई हजार रुपये ठग लिए। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

बामनौली गांव के पुनीत शर्मा ने बताया कि उनकी मां मुन्नी देवी अपने पोते के साथ रविवार को लोनी से बस में घर लौट रही थीं। बस में बैठे दो युवकों ने खुद को परिचित बताकर उनसे बातचीत शुरू की। बस जब राष्ट्र वंदना चौक पर पहुंची तो युवकों ने उन्हें भी नीचे उतार लिया। इसके बाद एक दुकान पर पकौड़े खिलाए और नारियल पानी भी पिलाया। इसी दौरान दोनों युवक मुन्नी देवी से सोने के कुंडल और बैग ठगकर ले गए। बैग में ढाई हजार रुपये भी रखे हुए थे।
विज्ञापन

पुलिस ने राष्ट्र वंदना चौक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दोनों युवक बुजुर्ग महिला और उसके पोते के साथ नजर आए। जांच अधिकारी एसआई शिव कुमार ने बताया कि जांच में पता चला है कि युवकों ने बस में ही बुजुर्ग महिला से कुंडल और बैग ले लिया था। उन्होंने यह भी बताया कि पोते के पास कुछ ऐसे नोट थे जिन पर मनोरंजन विभाग लिखा हुआ था। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed