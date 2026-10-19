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Baghpat News: बॉक्सिंग ट्रायल में माधव, शौर्य, लक्ष्य सहित 15 खिलाड़ियों का चयन

Tue, 20 Oct 2026 02:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:12 AM IST
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Doctors and pharmacists will stage a two-hour work boycott starting today.
बागपत। जिला एमोच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने सोमवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में जिला स्तरीय बॉक्सिंग ट्रायल का आयोजन किया। इसमें जिले के 15 खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है। ये सभी खिलाड़ी अब नोएडा में 24 व 25 को होने वाली प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
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ट्रायल का शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील चौहान ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर किया। खिलाड़ियों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें 20-23 किलो में माधव शर्मा, 27-30 किलो में हर्षित राणा, 30-33 किलो में शौर्य राणा, 33-35 किलो में लक्ष्य राणा, 35-37 किलो में देव चौधरी, 37-40 किलो में अभिराज, 43-46 किलो में प्रयाग धनकड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
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46-49 किलो में आयुष कुंडू, 49-52 किलो में कबीर अली, 52-55 किलो में विराट, 35-37 किलो में अंशराज, 37-40 किलो में शौर्य यादव, 46-49 किलो में रियांश धामा, 49-52 किलो में अनस व 52-55 किलो में दक्ष सिद्धू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉ. प्रदीप ढाका ने बताया कि विजेता खिलाड़ी 24 व 25 में नोएडा में होने वाली प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। रेफरी नाजिम मलिक, विपिन कुमार, दुष्यंत कुमार व विश्वजीत रहे। इस दौरान कोषाध्यक्ष विवेक चौधरी, बागिश भारद्वाज आदि मौजूद रहे।
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