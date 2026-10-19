Baghpat News: बॉक्सिंग ट्रायल में माधव, शौर्य, लक्ष्य सहित 15 खिलाड़ियों का चयन

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ट्रायल का शुभारंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील चौहान ने खिलाड़ियों का परिचय लेकर किया। खिलाड़ियों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें 20-23 किलो में माधव शर्मा, 27-30 किलो में हर्षित राणा, 30-33 किलो में शौर्य राणा, 33-35 किलो में लक्ष्य राणा, 35-37 किलो में देव चौधरी, 37-40 किलो में अभिराज, 43-46 किलो में प्रयाग धनकड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।46-49 किलो में आयुष कुंडू, 49-52 किलो में कबीर अली, 52-55 किलो में विराट, 35-37 किलो में अंशराज, 37-40 किलो में शौर्य यादव, 46-49 किलो में रियांश धामा, 49-52 किलो में अनस व 52-55 किलो में दक्ष सिद्धू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉ. प्रदीप ढाका ने बताया कि विजेता खिलाड़ी 24 व 25 में नोएडा में होने वाली प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। रेफरी नाजिम मलिक, विपिन कुमार, दुष्यंत कुमार व विश्वजीत रहे। इस दौरान कोषाध्यक्ष विवेक चौधरी, बागिश भारद्वाज आदि मौजूद रहे।