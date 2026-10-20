फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   CCSU examination forms can be filled out until November 4.

Baghpat News: सीसीएसयू के परीक्षा फॉर्म चार नवंबर तक भर सकेंगे

Tue, 20 Oct 2026 01:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
CCSU examination forms can be filled out until November 4.
बड़ौत। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विद्यार्थी समर्थ पोर्टल पर 20 अक्तूबर तक विषयों का चयन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी।
विज्ञापन

जनता वैदिक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. जेपी सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को निर्धारित समय में विषय चयन, परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने से पहले विषयों के नाम और कोड की जांच करना जरूरी है। इससे बाद में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा। परीक्षा शुल्क 19 से 30 अक्तूबर तक जमा करना होगा। दो नवंबर तक 250 रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी। चार नवंबर तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ भी फॉर्म जमा किए जा सकेंगे।
विज्ञापन

सीसीएसयू ने महाविद्यालयों को परीक्षा फॉर्म के ऑनलाइन सत्यापन के लिए पांच नवंबर तक का समय दिया है। इसके बाद छह नवंबर तक सभी परीक्षा फॉर्म और नॉमिनल रोल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा कराने होंगे। यह सुनिश्चित करना महाविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों। इन निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed