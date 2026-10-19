Baghpat News: ट्रांसफार्मर चोरी होने से 200 घरों की बिजली आपूर्ति ठप

विज्ञापन

संजीव, कपिल, सोनू, राजबीर, छोटेलाल और सुधीर जैसे ग्रामीणों ने बताया कि चोरी के बाद से बिजली आपूर्ति ठप है। रविवार को उन्हें पानी और पशुओं के लिए चारे की समस्या हुई। महिलाओं को सरकारी हैंडपंपों से पानी भरकर लाना पड़ा। चोरी की घटना से गांव के लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने की भी अपील की।ग्रामीणों ने बताया कि तीन माह पहले भी गांव में ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। यह दूसरी बार है, जब उन्हें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में अवर अभियंता राजीव कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर चोरी की सूचना अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही गांव में दूसरा ट्रांसफार्मर लगवाया जाएगा।