मैंने मुंह खोला तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी : जयंत

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चौधरी जयंत सिंह सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सीट वह तय नहीं करेंगे। हमें इतना पता है कि यूपी में 403 सीटें हैं और इन सभी पर एनडीए संयुक्त रूप से मिलकर लड़ेगा। जब हमारा सपा के साथ साझा था, उस समय की सारी बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई जातीं। यह मेरी गंभीरता है कि मैं वे बातें नहीं कह रहा।मैं अपना मुंह खोल दूंगा और सारी बातें बता दूंगा तो उनको उत्तर प्रदेश में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। जिस हल्केपन से वह बात कह रहे हैं तो उनको बताना चाहते हैं कि चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से तय नहीं होने वाला। रालोद को एक भी सीट नहीं मिले, तब भी उनका सम्मान हल्का नहीं होने वाला है। राजनीति में चवन्नी के नहीं, बल्कि किसान, रोजगार, युवा, विकास के मुद्दे होने चाहिए।