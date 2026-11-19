Baghpat News: जनता वैदिक कॉलेज की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:59 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:59 AM IST
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बड़ौत। नगर के जनता वैदिक महाविद्यालय में बुधवार को चौधरी चरण सिंह अंतरमहाविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में जनता वैदिक कॉलेज की टीम ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। एचएलएम कॉलेज गाजियाबाद की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।
महिला वर्ग में जनता वैदिक कॉलेज की सलमा ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसी वर्ग में आईईटीएम गाजियाबाद की वैष्णवी ने रजत पदक हासिल किया। एचएलएम कॉलेज गाजियाबाद की तान्या और आईएनएम कॉलेज की पायल ने कांस्य पदक जीते। 62 किलो भार वर्ग में जनता वैदिक कॉलेज की चांदनी वर्मा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एचएलएम कॉलेज की दीपांशी यादव को रजत पदक मिला। जनता वैदिक कॉलेज की तनीषा ने 67 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 73 किलो में आयुषी ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
-पुरुष वर्ग के प्रमुख विजेता
पुरुष वर्ग में जनता वैदिक कॉलेज के संदीप ने 63 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सूरज यादव ने 74 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सत्यम चौधरी ने 87 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 54 किलो भार वर्ग में एचएलएम कॉलेज के सूजल मेहरा ने स्वर्ण पदक जीता। एनसीपीई नोएडा के कुणाल ने रजत पदक प्राप्त किया।
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-अन्य भार वर्गों के परिणाम
58 किलो में एचएलएम कॉलेज के उमंग शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। एनसीपीई के रमन ने रजत पदक हासिल किया। 68 किलो भार वर्ग में गोपीचंद कॉलेज के दीपांशु नैन ने स्वर्ण पदक जीता। जनहित कॉलेज के निखिल कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया। 80 किलो में एसएच द्रोणाचार्य के तनीष ने स्वर्ण पदक जीता। जनता वैदिक कॉलेज के समीर आलम ने रजत पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।
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महिला वर्ग में जनता वैदिक कॉलेज की सलमा ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसी वर्ग में आईईटीएम गाजियाबाद की वैष्णवी ने रजत पदक हासिल किया। एचएलएम कॉलेज गाजियाबाद की तान्या और आईएनएम कॉलेज की पायल ने कांस्य पदक जीते। 62 किलो भार वर्ग में जनता वैदिक कॉलेज की चांदनी वर्मा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एचएलएम कॉलेज की दीपांशी यादव को रजत पदक मिला। जनता वैदिक कॉलेज की तनीषा ने 67 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 73 किलो में आयुषी ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
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-पुरुष वर्ग के प्रमुख विजेता
पुरुष वर्ग में जनता वैदिक कॉलेज के संदीप ने 63 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। सूरज यादव ने 74 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सत्यम चौधरी ने 87 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 54 किलो भार वर्ग में एचएलएम कॉलेज के सूजल मेहरा ने स्वर्ण पदक जीता। एनसीपीई नोएडा के कुणाल ने रजत पदक प्राप्त किया।
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-अन्य भार वर्गों के परिणाम
58 किलो में एचएलएम कॉलेज के उमंग शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। एनसीपीई के रमन ने रजत पदक हासिल किया। 68 किलो भार वर्ग में गोपीचंद कॉलेज के दीपांशु नैन ने स्वर्ण पदक जीता। जनहित कॉलेज के निखिल कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया। 80 किलो में एसएच द्रोणाचार्य के तनीष ने स्वर्ण पदक जीता। जनता वैदिक कॉलेज के समीर आलम ने रजत पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।