Baghpat News: हैलो पुलिस, मेरे भाई ने चोरी की है, इसे पकड़कर ले जाओ
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:06 AM IST
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रमाला। हैलो पुलिस, मेरे भाई ने बैंक में खड़े एक व्यक्ति की जेब से 30 हजार रुपये चोरी किए हैं, उसे मैंने पकड़ लिया, अब यहां से ले जाओ। इसी तरह अशरफाबाद थल गांव के युवक ने अपने छोटे भाई गुलाब को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने गुलाब से पूछताछ की तो उसने अपने जीजा की भूमिका के बारे में भी बताया।
टीकरी कस्बा निवासी शमशाद ने बताया कि 29 अगस्त को कस्बे में ही केनरा बैंक की शाखा में रुपये जमा करने गया था। वहां पर स्लिप भरने के बाद कैश काउंटर की लाइन में खड़ा हो गया। तभी दो युवक उसके पास आए और चले गए। तभी जेब में हाथ डाला तो 30 हजार रुपये चोरी मिले। इसकी सूचना मिलने पर आए पुलिसकर्मियों ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो दो युवक शमशाद के पास खड़े होकर वापस जाते हुए और बैंक के बाहर जाते ही भागते हुए नजर आए। पुलिसकर्मियों ने उनकी पहचान गुलाब निवासी अशरफाबाद थल और उसके जीजा के रूप में की। इसके बाद तलाश शुरू कर दी। सोमवार को अशरफाबाद थल गांव के युवक ने डायल 112 पर फोन कर अपने छोटे भाई गुलाब को सौंप दिया। इस मामले में सीओ अंशु जैन का कहना है कि आरोपी गुलाब के जीजा की तलाश में दबिश दी जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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टीकरी कस्बा निवासी शमशाद ने बताया कि 29 अगस्त को कस्बे में ही केनरा बैंक की शाखा में रुपये जमा करने गया था। वहां पर स्लिप भरने के बाद कैश काउंटर की लाइन में खड़ा हो गया। तभी दो युवक उसके पास आए और चले गए। तभी जेब में हाथ डाला तो 30 हजार रुपये चोरी मिले। इसकी सूचना मिलने पर आए पुलिसकर्मियों ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो दो युवक शमशाद के पास खड़े होकर वापस जाते हुए और बैंक के बाहर जाते ही भागते हुए नजर आए। पुलिसकर्मियों ने उनकी पहचान गुलाब निवासी अशरफाबाद थल और उसके जीजा के रूप में की। इसके बाद तलाश शुरू कर दी। सोमवार को अशरफाबाद थल गांव के युवक ने डायल 112 पर फोन कर अपने छोटे भाई गुलाब को सौंप दिया। इस मामले में सीओ अंशु जैन का कहना है कि आरोपी गुलाब के जीजा की तलाश में दबिश दी जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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