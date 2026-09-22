Baghpat News: निर्माणाधीन मकान का बीम टूटने पर मलबे में दबा परिवार

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फोटो 8संवाद न्यूज एजेंसीअग्रवाल मंडी टटीरी। मंगलवार सुबह कस्बे की पट्टी भरवानिया में एक निर्माणाधीन मकान का बीम अचानक टूट गया। हादसे में मकान मालिक सुरेंद्र कश्यप सहित परिवार के पांच सदस्य मलबे में दबकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर कस्बे के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया।पट्टी भरवानिया निवासी मोनू कश्यप ने बताया कि उनके मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। मंगलवार सुबह काम के दौरान अचानक बीम टूटकर नीचे गिर गया। मकान में मौजूद मजदूर और अन्य लोग भागकर जान बचाने में सफल रहे। हालांकि उनके पिता सुरेंद्र, राजमिस्त्री ज्ञानेंद्र, ललिता, सोनू और बच्ची शिवानी मलबे में फंस गए। हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे और हादसे की जानकारी हासिल की।जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि हादसा बीम टूटने से हुआ। उन्होंने पुष्टि की कि सभी घायलों की हालत में अब सुधार है। पुलिस घटना के संबंध में आगे की जांच कर रही है।