प्रदेश सरकार के गजट के अनुसार वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में जिले की 1200 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक 700 से ज्यादा कब्रिस्तान दर्ज हैं तो अन्य खाली पड़ी जमीन, ईदगाह, मजार, मस्जिद आदि दर्ज किए गए हैं। सरकार ने इन सभी संपत्तियों का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने के आदेश सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को दिए।

वक्फ की सौ करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की 68 संपत्तियों पर कब्जा हो गया। इसकी शिकायत होने पर शासन ने जांच शुरू करा दी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपत्तियों का रिकॉर्ड मांगा गया तो पता चला कि कार्यालय से कर्मियों ने इनकी फाइलों को ही गायब कर दिया।

यह संपत्तियां अब उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें खाली पड़ी 68 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। कहीं दुकान बनाकर उनको किराए पर दिया हुआ है तो कहीं अन्य व्यावसायिक भवन खड़े कर दिए गए।



इन जमीनों पर कब्जा कराने में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि इन सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड भी कार्यालय से गायब कर दिया गया।



पांच साल का रिकॉर्ड गायब किया गया

इनमें अधिकतर संपत्तियों पर वर्ष 2012-2017 के बीच में कब्जा किया गया। वर्ष 2017 के बाद का पूरा रिकॉर्ड कार्यालय में मिल गया मगर उससे पहले का रिकॉर्ड गायब है। इसलिए ही यह साफ हो रहा है कि विभाग की मिलीभगत से संपत्तियों पर कब्जे का खेल किया गया है। इसलिए उन लिपिकों की सूची तैयार हो रही है, जिनकी उस दौरान रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी थी।