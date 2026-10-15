फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   cultural news

Baghpat News: श्रद्धालुओं ने मंडल पर 512 अर्घ्य अर्पित किए

Thu, 15 Oct 2026 02:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
cultural news
बड़ौत। नगर के अजितनाथ सभागार में चल रहे सिद्धचक्र महामंडल विधान में श्रद्धालुओं ने मंडल पर 512 अर्घ्य अर्पित किए।
विज्ञापन

जिनेंद्र भगवान की शांतिधारा करने का सौभाग्य सौधर्म इंद्र राजेश जैन, श्रीपाल और राजकुमार जैन को प्राप्त हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र भगवान की पूजा-अर्चना की। विधानाचार्य पंडित सनत कुमार जैन व पंडित विनोद कुमार जैन के निर्देशन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुईं। विधान के मध्य वकील चंद जैन सहित पांचों दीक्षार्थियों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया और उन्हें श्रीफल समर्पित किया।

इस मौके पर जैन संत आर्जव सागर महाराज ने कहा कि मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानना चाहिए। आत्मकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वैराग्य का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग करना नहीं, बल्कि मन के अंदर राग-द्वेष, अहंकार को कम करना है। संसार के सुख क्षणिक हैं, जबकि आत्मकल्याण का मार्ग जीवन को सही उद्देश्य प्रदान करता है। मीडिया प्रभारी वरदान जैन ने बताया कि बृहस्पतिवार को विश्व शांति महायज्ञ के साथ सिद्ध चक्र महामंडल का समापन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed