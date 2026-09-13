Baghpat News: चिकित्सक ने मोबाइल की टॉर्च में किया था महिला का ऑपरेशन

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बिचपड़ी गांव निवासी हरवीर ने बताया कि उसकी पत्नी सुनीता के पेट में गांठ होने पर बिचपड़ी गांव के अप्रशिक्षित चिकित्सक से 31 अगस्त को ऑपरेशन कराया था। इसके बाद उसकी पत्नी की हालत बिगड़ने लगी, जिसका मेरठ के निजी अस्पताल में उपचार कराया। जहां आठ सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। हरवीर ने आरोप लगाया कि उन्होंने अप्रशिक्षित चिकित्सक से गलत ऑपरेशन करने के कारण मौत होने के बारे में बताया तो वह अपने बेटे के साथ मिलकर मारपीट कर फरार हो गया।हरवीर ने मोबाइल की टॉर्च से ऑपरेशन करने की वीडियो के साथ शिकायत सीएमओ को सौंपी और इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई। सीएमओ डॉ. तीरथलाल ने मामले की जांच बागपत सीएचसी अधीक्षक को सौंपी है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. विभाष राजपूत ने बताया कि जल्द ही इस मामले की पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिससे अप्रशिक्षित चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। उनके अनुसार अन्य अप्रशिक्षित चिकित्सकों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।