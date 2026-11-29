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फखरपुर गांव के रहने वाले राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी शिवम खेल कोटे से सेना में भर्ती हुए थे। उनकी तैनाती वर्तमान में मेरठ कैंट में चल रही थी, जो दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर आए थे। बृहस्पतिवार रात खैला गांव में शादी समारोह से अपने दोस्त कुनाल के साथ बाइक से वापस आ रहे थे। बड़ागांव के पास पिकअप की टक्कर से सैनिक शिवम और उनका दोस्त कुनाल घायल हो गए थे।घायल शिवम की गाजियाबाद के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। शिवम अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। शनिवार को उनके पिता ने चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर कपिल त्यागी उर्फ केटी, रालोद जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर, प्रवेंद्र धामा, डॉ. जगपाल सिंह तेवतिया और प्रधान दिनेश कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।