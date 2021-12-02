Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   crime news

Baghpat News: डीजे के ऊपर बैठे दो युवक तारों से टकराकर झुलसे

Mon, 16 Nov 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
crime news
बालैनी। दौलतपुर गांव में बरात जाने से पहले चल रही घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान डीजे के ऊपर बैठे अभिषेक और सागर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलस गए। डीजे में करंट उतरने से वहां भगदड़ मच गई। करंट लगने से बदहवास होकर गिरे अभिषेक और सागर को लोगों ने सीपीआर देकर जान बचाई और पिलाना सीएचसी में उपचार कराया। वहां से दोनों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

दौलतपुर गांव निवासी मोमीन के बेटे मौकीन की बरात रविवार को बिजवाड़ा जा रही थी। उससे पहले घुड़चढ़ी की रस्म चल रही थी, जिसमें डीजे के गानों पर डांस चल रहा था। इस दौरान डीजे संचालक अभिषेक और सागर निवासी मेवला डीजे के ऊपर बैठे हुए थे। डीजे जैसे ही हाईटेंशन लाइन के नीचे से गुजरा तो दोनों युवक लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगने से दोनों झुलसकर नीचे गिर गए। इससे डीजे में भी करंट उतर गया और वहां चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन

लोगों ने दोनों को उठाया और उपचार के लिए पिलाना सीएचसी लेकर चले गए। मेरठ मेडिकल कॉलेज में दोनों युवकों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस मामले में ऊर्जा निगम के अवर अभियंता गजेंद्र का कहना है कि लाइन ज्यादा नीचे नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीजे के ऊपर युवक बैठे हुए थे, इसलिए हादसा हुआ है। डीजे के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, इससे हादसा होने का खतरा रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed