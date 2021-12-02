Baghpat News: डीजे के ऊपर बैठे दो युवक तारों से टकराकर झुलसे
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:02 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:02 AM IST
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बालैनी। दौलतपुर गांव में बरात जाने से पहले चल रही घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान डीजे के ऊपर बैठे अभिषेक और सागर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलस गए। डीजे में करंट उतरने से वहां भगदड़ मच गई। करंट लगने से बदहवास होकर गिरे अभिषेक और सागर को लोगों ने सीपीआर देकर जान बचाई और पिलाना सीएचसी में उपचार कराया। वहां से दोनों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
दौलतपुर गांव निवासी मोमीन के बेटे मौकीन की बरात रविवार को बिजवाड़ा जा रही थी। उससे पहले घुड़चढ़ी की रस्म चल रही थी, जिसमें डीजे के गानों पर डांस चल रहा था। इस दौरान डीजे संचालक अभिषेक और सागर निवासी मेवला डीजे के ऊपर बैठे हुए थे। डीजे जैसे ही हाईटेंशन लाइन के नीचे से गुजरा तो दोनों युवक लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगने से दोनों झुलसकर नीचे गिर गए। इससे डीजे में भी करंट उतर गया और वहां चीख-पुकार मच गई।
लोगों ने दोनों को उठाया और उपचार के लिए पिलाना सीएचसी लेकर चले गए। मेरठ मेडिकल कॉलेज में दोनों युवकों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस मामले में ऊर्जा निगम के अवर अभियंता गजेंद्र का कहना है कि लाइन ज्यादा नीचे नहीं है।
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डीजे के ऊपर युवक बैठे हुए थे, इसलिए हादसा हुआ है। डीजे के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, इससे हादसा होने का खतरा रहता है।
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दौलतपुर गांव निवासी मोमीन के बेटे मौकीन की बरात रविवार को बिजवाड़ा जा रही थी। उससे पहले घुड़चढ़ी की रस्म चल रही थी, जिसमें डीजे के गानों पर डांस चल रहा था। इस दौरान डीजे संचालक अभिषेक और सागर निवासी मेवला डीजे के ऊपर बैठे हुए थे। डीजे जैसे ही हाईटेंशन लाइन के नीचे से गुजरा तो दोनों युवक लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगने से दोनों झुलसकर नीचे गिर गए। इससे डीजे में भी करंट उतर गया और वहां चीख-पुकार मच गई।
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लोगों ने दोनों को उठाया और उपचार के लिए पिलाना सीएचसी लेकर चले गए। मेरठ मेडिकल कॉलेज में दोनों युवकों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस मामले में ऊर्जा निगम के अवर अभियंता गजेंद्र का कहना है कि लाइन ज्यादा नीचे नहीं है।
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डीजे के ऊपर युवक बैठे हुए थे, इसलिए हादसा हुआ है। डीजे के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, इससे हादसा होने का खतरा रहता है।