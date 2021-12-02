Baghpat News: बागपत में एक्यूआई 235 रहा, परेशानी कम नहीं हो रही

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मौसम में बदलाव से हवा में नमी काफी बढ़ी है। जिसके बाद से यहां प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें किसी दिन कमी हो जाती है तो अगले दिन फिर से बढ़ जाता हैए इसलिए ही यहां ग्रेप 3 लागू किया गया है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के अनुसार ग्रेप 3 के नियमों के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा उद्योगों में जनरेटर नहीं चलाए जा सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।आंखों में जलन सबसे ज्यादा हो रहीप्रदूषण ज्यादा होने से समस्या भी बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएमओ डॉ. विभाष राजपूत के अनुसार जहां प्रदूषण के कारण सांस, आंख में जलन के साथ ही गले में समस्या होने के मरीज लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।