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Baghpat News: पानी पीते हुए मुंह के बल गिरा बच्चा, जबड़े में गिलास धंसा

Sat, 10 Oct 2026 02:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:03 AM IST
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crime news
बागपत। दुड़भा गांव में शुक्रवार को घर में गिलास से पानी पी रहा चार वर्षीय आयुष अचानक गिर गया। इससे गिलास की किनारी उसके जबड़े में धंसने से वह घायल हो गया। परिजनों ने जिला अस्पताल में उसका उपचार कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
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दुड़भा गांव निवासी श्याम शर्मा शुक्रवार को अपने बेटे आयुष को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि आयुष घर में खेल रहा था। तभी चारपाई के बराबर में खड़ा होकर पानी पीने लगा। पानी पीते समय आयुष अनियंत्रित होकर मुंह के बल जमीन पर गिर गया। इससे गिलास की धारदार किनारी उसके जबड़े में धंस गई, जिससे आयुष के मुंह से खून निकलने लगा। परिवार वालों ने फोन कर घटना की जानकारी दी। इस मामले में जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अर्जुन सिंह का कहना है कि बच्चे को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घर में बच्चों को लेकर सावधानी बरतें और हर गतिविधि पर नजर रखें ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।
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