Baghpat News: विधवा के मकान में तोड़फोड़ पर प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:04 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:04 AM IST
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बिनौली। बिजवाड़ा गांव में विधवा महिला शालू के मकान में घुसकर तोड़फोड़ करने और मकान गेट उखाड़कर ले जाने का मामला सामने आया। इसमें तहरीर मिलने पर पुलिस ने शुक्रवार को कानूनगो समेत आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने कानूनगो पर भी आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया।
बिजवाड़ा गांव निवासी सुभाष तोमर ने बताया कि उसकी विधवा भाभी शालू अपनी बेटी के साथ मकान में रहती है। बृहस्पतिवार को गांव के ही अजय कुमार, संजय, अशोक, वीरेंद्र, रविंद्र और तीन-चार अज्ञात लोग लाठी-डंडे और गेट काटने के औजार लेकर वहां पहुंचे। जिन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गेट उखाड़कर ले गए। आरोप लगाया कि हमलावरों के साथ कानूनगो भी शामिल रहे। विरोध करने पर विधवा की पिटाई भी की गई। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन-
मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर टीम के साथ वहां पहुंचे थे, जहां सरकारी रास्ते पर गेट लगा मिला था। गेट हटवाकर एक तरफ रखवाया गया है। उन पर गलत आरोप लगाए गए है।
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-सूर्यप्रताप सिंह, कानूनगो
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बिजवाड़ा गांव निवासी सुभाष तोमर ने बताया कि उसकी विधवा भाभी शालू अपनी बेटी के साथ मकान में रहती है। बृहस्पतिवार को गांव के ही अजय कुमार, संजय, अशोक, वीरेंद्र, रविंद्र और तीन-चार अज्ञात लोग लाठी-डंडे और गेट काटने के औजार लेकर वहां पहुंचे। जिन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गेट उखाड़कर ले गए। आरोप लगाया कि हमलावरों के साथ कानूनगो भी शामिल रहे। विरोध करने पर विधवा की पिटाई भी की गई। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर टीम के साथ वहां पहुंचे थे, जहां सरकारी रास्ते पर गेट लगा मिला था। गेट हटवाकर एक तरफ रखवाया गया है। उन पर गलत आरोप लगाए गए है।
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-सूर्यप्रताप सिंह, कानूनगो