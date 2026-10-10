Baghpat News: विधवा के मकान में तोड़फोड़ पर प्राथमिकी दर्ज

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बिजवाड़ा गांव निवासी सुभाष तोमर ने बताया कि उसकी विधवा भाभी शालू अपनी बेटी के साथ मकान में रहती है। बृहस्पतिवार को गांव के ही अजय कुमार, संजय, अशोक, वीरेंद्र, रविंद्र और तीन-चार अज्ञात लोग लाठी-डंडे और गेट काटने के औजार लेकर वहां पहुंचे। जिन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गेट उखाड़कर ले गए। आरोप लगाया कि हमलावरों के साथ कानूनगो भी शामिल रहे। विरोध करने पर विधवा की पिटाई भी की गई। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।वर्जन-मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर टीम के साथ वहां पहुंचे थे, जहां सरकारी रास्ते पर गेट लगा मिला था। गेट हटवाकर एक तरफ रखवाया गया है। उन पर गलत आरोप लगाए गए है।-सूर्यप्रताप सिंह, कानूनगो