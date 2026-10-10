फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   crime news

Baghpat News: विधवा के मकान में तोड़फोड़ पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 02:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
crime news
बिनौली। बिजवाड़ा गांव में विधवा महिला शालू के मकान में घुसकर तोड़फोड़ करने और मकान गेट उखाड़कर ले जाने का मामला सामने आया। इसमें तहरीर मिलने पर पुलिस ने शुक्रवार को कानूनगो समेत आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने कानूनगो पर भी आरोपियों का साथ देने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

बिजवाड़ा गांव निवासी सुभाष तोमर ने बताया कि उसकी विधवा भाभी शालू अपनी बेटी के साथ मकान में रहती है। बृहस्पतिवार को गांव के ही अजय कुमार, संजय, अशोक, वीरेंद्र, रविंद्र और तीन-चार अज्ञात लोग लाठी-डंडे और गेट काटने के औजार लेकर वहां पहुंचे। जिन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और गेट उखाड़कर ले गए। आरोप लगाया कि हमलावरों के साथ कानूनगो भी शामिल रहे। विरोध करने पर विधवा की पिटाई भी की गई। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

वर्जन-
मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत पर टीम के साथ वहां पहुंचे थे, जहां सरकारी रास्ते पर गेट लगा मिला था। गेट हटवाकर एक तरफ रखवाया गया है। उन पर गलत आरोप लगाए गए है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-सूर्यप्रताप सिंह, कानूनगो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed