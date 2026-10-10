फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   crime news

Baghpat News: महिला की आत्महत्या में पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार

Sat, 10 Oct 2026 02:08 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
crime news
बागपत। खुब्बीपुर निवाड़ा गांव में विमलेश की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी संजीव को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी संजीव को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
विज्ञापन

खूब्बीपुर निवाड़ा गांव में रहने वाली महिला विमलेश का शव चार दिन पहले घर में दूसरी मंजिल पर फंदे पर लटका मिला था। उनके हाथ पर लिखा हुआ था कि संजीव माफ कर देना, गंगाजी में फूल पहुंचा देना। इस मामले में मृतका की बेटी पूजा ने पड़ोसी संजीव पर मां को बहला फुसलाकर मकान पर 6.50 लाख रुपये का लोन लेकर रुपये जमा नहीं करने और सोने-चांदी के जेवर हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया कि रुपये और जेवर वापस मांगने पर उसकी मां के साथ गाली-गलौज कर धमकी भी दी गई। परेशान होकर उसकी मां विमलेश ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच-पड़ताल की और आरोपी संजीव को खुब्बीपुर निवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि आरोपी संजीव को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed