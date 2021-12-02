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Baghpat News: होटल और दुकानों पर काम करते मिले आठ किशोर

Thu, 08 Oct 2026 01:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:48 AM IST
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crime news
अग्रवाल मंडी टटीरी। कस्बे के बाजार में बुधवार को श्रम विभाग और एएचटीयू टीम ने छापामारी की, जहां होटल और दुकानों पर आठ किशोर काम करते हुए मिले। किशोरों को उनके परिजनों को बुलाकर सौंप दिया गया। अब श्रम विभाग ने किशोरों से काम करवाने वाले दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया।
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कस्बे के बाजार में पहुंची श्रम विभाग, एएचटीयू टीम ने बुधवार को अभियान चलाकर छापामारी की। दुकानों पर छापामारी होते ही कई दुकानदारों ने वहां काम करने वाले किशोरों वहां से भगा दिया। इस दौरान होटल, किराना की दुकानों पर आठ किशोर काम करते हुए मिले। अधिकारियों ने किशोरों के परिवार वालों को भी बाजार में बुला लिया। इस दौरान बाजार में अफरातफरी का माहौल बना रहा। इस मौके पर होटल, ढाबों समेत अन्य दुकानों पर पहुंचकर किशोरों से काम न कराने के लिए जागरूक किया। इस मामले में सहायक श्रमायुक्त एमएल पाल ने बताया कि दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है।
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