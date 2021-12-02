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Baghpat News: जीजा-साले को पीटा, पिस्टल तानकर ट्रिगर दबाया

Thu, 08 Oct 2026 01:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:51 AM IST
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crime news
दोघट। सरोरा गांव में खेत में आए दीपक कुमार निवासी कुरथ जिला मुजफ्फरनगर और उसके जीजा मनीष निवासी सिमलाना जिला सहारनपुर के साथ मारपीट की गई। दीपक ने हमलावरों पर पिस्टल तानकर ट्रिगर दबाने का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि गोली नहीं चलने के कारण उसकी जान बच गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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मुजफ्फरनगर जिले के कुरथल गांव निवासी दीपक कुमार ने बताया कि अपने जीजा मनीष के साथ मंगलवार दोपहर सरोरा गांव में अपने खेत पर गया था। आरोप लगाया कि तभी जियाउर रहमान आरिफ निवासी टाउन हॉल रोड सरधना जिला मेरठ अपने दो बेटों और पांच अज्ञात युवकों के साथ वहां आकर गाली-गलौज कर मारपीट करने लगा। तभी एक युवक ने उस पर पिस्टल तानकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। उन्होंने भागकर जान बचाने का प्रयास किया तो उनकी पिटाई की गई। इस मामले में जांच अधिकारी थाना प्रभारी केवल सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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