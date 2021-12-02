Baghpat News: होटल में युवती से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो किया वायरल

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क्षेत्र के एक गांव की युवती ने बताया कि उसकी शादी सोनीपत जिले के युवक से हुई थी। अगस्त वर्ष 2025 में बेटा बीमार होने पर अस्पताल में उपचार कराने गई। जहां उसकी मुलाकात रमन निवासी टीकरी नरेला से हो गई थी। वह जनवरी माह में अपने मायके आई हुई थी तो रमन ने गौरीपुर मोड़ पर बुलाकर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। नशा होने पर रमन ने निवाड़ा पुलिस चौकी के पीछे बने होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो और वीडियो बना ली।इसके बाद फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सात माह तक कई बार दुष्कर्म किया। वीडियो डिलीट करने के नाम पर उसका मोबाइल भी छीन लिया और जातिसूचक गालियां भी दीं। उसने अगस्त में अपने दोस्त मोनी उर्फ अतुल के साथ मिलकर फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। इसकी शिकायत सोनीपत पुलिस से की गई तो सोनीपत पुलिस ने घटनास्थल बागपत का बताकर कार्रवाई नहीं की। इस मामले में सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।