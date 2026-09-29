Baghpat News: 77 लाख के गबन में शामिल आरोपियों की तलाश में दबिश दी

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इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक रामभवन सिंह वासी सेक्टर-119 आम्रपाली प्लेटिनम नोएडा ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड को लॉजिस्टिक सेवा देती है। इनके बागपत, बड़ौत व खेकड़ा में डिलीवरी गोदाम हैं। पिछले डेढ़ साल में कंपनी से बड़ौत गोदाम में भेजे गए मोबाइल समेत अन्य सामान की डिलीवरी में गड़बड़ी मिल रही थी। गोदाम मैनेजर आशीष चौधरी ने सामान की सूची भेजकर डिलीवरी नहीं होने की जानकारी दी।शक गहराने पर ऑडिट कराया तो 77 लाख रुपये के सामान का गबन होना सामने आया। पुलिस ने अभिषेक, हिमांशु और अनिल को गिरफ्तार कर एप्पल, सैमसंग समेत अन्य कंपनियों के 42 मोबाइल बरामद किए, जबकि आशीष चौधरी समेत कई वांछित चल रहे हैं। इस मामले में जांच अधिकारी ब्रजेश कुमार का कहना है कि जल्द ही वांछित आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।