बागपत: डीएम से मिलने से रोका तो कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठीं बैंक सखियां, नारेबाजी कर किया हंगामा

बागपत में मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन देने पहुंचीं बैंक सखियों को बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में रोक दिया गया। डीएम कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं मिलने पर महिलाएं नाराज हो गईं और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर धरने पर बैठ गईं। मौके पर पहुंचे एडीएम ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया।

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डीएम कार्यालय जाने से रोके जाने पर नाराज हुईं महिलाएं

बैंक सखियां बृहस्पतिवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंची थीं। महिलाओं के अनुसार, उन्हें डीएम कार्यालय में जाने से रोक दिया गया। इससे नाराज बैंक सखियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर हंगामा करने लगीं। इसके बाद महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही धरना शुरू कर दिया।