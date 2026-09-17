बागपत: पांच साल पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए जिम जा रहे युवकों पर हमला, फायरिंग का आरोप

बागपत में पांच साल पहले स्कूल में हुए झगड़े में थप्पड़ मारने को लेकर शुरू हुई रंजिश का बदला लेने के लिए बुधवार सुबह जिम जा रहे तीन युवकों पर हमला कर दिया गया। नौरोजपुर गुर्जर मार्ग पर निवाड़ा मोड़ के पास हमलावरों ने बाइक रोककर कुणाल, संदीप और विकास की लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से पिटाई कर दी। घायलों ने हमलावरों पर पिस्टल से फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने तीनों का उपचार कराया, जिसके बाद उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन