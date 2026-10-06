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अजय यादव हत्याकांड: परिजनों बोले-आरोपियों का एनकाउंटर होने तक शव नहीं ले जाएंगे; जंगल में मिली थी लाश

Tue, 06 Oct 2026 01:56 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 06 Oct 2026 01:56 PM IST
सार

बागपत के गढ़ी कलंजरी गांव निवासी अजय यादव का शव घिटौरा गांव के जंगल में मिलने के बाद परिजनों ने कड़ा विरोध जताया। मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के छोटे भाई देविंदर यादव ने कहा कि जब तक हत्यारोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक परिवार शव घर नहीं ले जाएगा।

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Baghpat: Family Refuses to Take Ajay Yadav’s Body Until Accused Are Encountered
बागपत में अजय के परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बागपत जनपद के गढ़ी कलंजरी गांव निवासी अजय यादव दो अक्टूबर से लापता था। पुलिस ने उसका शव घिटौरा गांव के जंगल से बरामद किया था। पुलिस के अनुसार, करीब डेढ़ साल पहले हुए झगड़े की पुरानी रंजिश में शराब पीने के बाद उसकी हत्या की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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दो अक्टूबर से लापता था अजय यादव
अजय यादव के लापता होने के बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। बाद में पुलिस ने घिटौरा गांव के जंगल से उसका शव बरामद किया। पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।
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यह भी पढ़ें: बागपत: लापता युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या, दोस्तों पर पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप; जंगल से मिला शव

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पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप
पुलिस के मुताबिक, अजय यादव की हत्या करीब डेढ़ साल पहले हुए झगड़े की पुरानी रंजिश के चलते की गई। आरोप है कि शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजन
मंगलवार को अजय यादव के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इस दौरान मृतक के छोटे भाई देविंदर यादव ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

एनकाउंटर की मांग, शव लेने से इनकार
देविंदर यादव ने कहा कि जब तक उसके भाई के हत्यारोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक परिजन शव को घर लेकर नहीं जाएंगे। परिजनों के इस रुख के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

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