अजय यादव हत्याकांड: परिजनों बोले-आरोपियों का एनकाउंटर होने तक शव नहीं ले जाएंगे; जंगल में मिली थी लाश
बागपत के गढ़ी कलंजरी गांव निवासी अजय यादव का शव घिटौरा गांव के जंगल में मिलने के बाद परिजनों ने कड़ा विरोध जताया। मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के छोटे भाई देविंदर यादव ने कहा कि जब तक हत्यारोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक परिवार शव घर नहीं ले जाएगा।
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बागपत जनपद के गढ़ी कलंजरी गांव निवासी अजय यादव दो अक्टूबर से लापता था। पुलिस ने उसका शव घिटौरा गांव के जंगल से बरामद किया था। पुलिस के अनुसार, करीब डेढ़ साल पहले हुए झगड़े की पुरानी रंजिश में शराब पीने के बाद उसकी हत्या की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
दो अक्टूबर से लापता था अजय यादव
अजय यादव के लापता होने के बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। बाद में पुलिस ने घिटौरा गांव के जंगल से उसका शव बरामद किया। पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।
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पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप
पुलिस के मुताबिक, अजय यादव की हत्या करीब डेढ़ साल पहले हुए झगड़े की पुरानी रंजिश के चलते की गई। आरोप है कि शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजन
मंगलवार को अजय यादव के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इस दौरान मृतक के छोटे भाई देविंदर यादव ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
एनकाउंटर की मांग, शव लेने से इनकार
देविंदर यादव ने कहा कि जब तक उसके भाई के हत्यारोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक परिजन शव को घर लेकर नहीं जाएंगे। परिजनों के इस रुख के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है।