अजय यादव हत्याकांड: परिजनों बोले-आरोपियों का एनकाउंटर होने तक शव नहीं ले जाएंगे; जंगल में मिली थी लाश

पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप

पुलिस के मुताबिक, अजय यादव की हत्या करीब डेढ़ साल पहले हुए झगड़े की पुरानी रंजिश के चलते की गई। आरोप है कि शराब पीने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।



पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजन

मंगलवार को अजय यादव के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इस दौरान मृतक के छोटे भाई देविंदर यादव ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।



एनकाउंटर की मांग, शव लेने से इनकार

देविंदर यादव ने कहा कि जब तक उसके भाई के हत्यारोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक परिजन शव को घर लेकर नहीं जाएंगे। परिजनों के इस रुख के बाद पुलिस और प्रशासन की ओर से उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है।