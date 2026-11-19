एक्यूआई 150 : प्रदूषण से राहत, छाया रहा कोहरा
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:46 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 12:46 AM IST
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मुजफ्फरनगर। मंगलवार को नई मंडी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 244 तक पहुंच गया था लेकिन बुधवार को यह घटकर 173 रहा। शहर के बुढ़ाना मोड़ पर एक्यूआई 202 के सापेक्ष 130 दर्ज किया गया। दोनों क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में गिरावट के चलते लोगों ने राहत महसूस की। शहर में औसत एक्यूआई 150 रहा।
शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगे मॉनिटरिंग सिस्टम में भी एक्यूआई के आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डॉ.गीतेश चंद्रा ने बताया कि जनपद में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू की गई हैं। पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। विभाग की टीमें जांच अभियान भी चला रही है। कई जगह जांच की गई।
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छाया रहा घना कोहरा, बढ़ी सर्दी
भोपा। बुधवार को भोपा और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय चारों तरफ कोहरा नजर आया। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। वाहन चालकों को धीरे-धीरे अपना सफर पूरा करना पड़ा। इस दौरान सर्दी का प्रकोप भी बढ़ गया है। लोग बढ़ती ठंड को महसूस कर रहे हैं।
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शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगे मॉनिटरिंग सिस्टम में भी एक्यूआई के आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डॉ.गीतेश चंद्रा ने बताया कि जनपद में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू की गई हैं। पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। विभाग की टीमें जांच अभियान भी चला रही है। कई जगह जांच की गई।
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छाया रहा घना कोहरा, बढ़ी सर्दी
भोपा। बुधवार को भोपा और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय चारों तरफ कोहरा नजर आया। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। वाहन चालकों को धीरे-धीरे अपना सफर पूरा करना पड़ा। इस दौरान सर्दी का प्रकोप भी बढ़ गया है। लोग बढ़ती ठंड को महसूस कर रहे हैं।
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