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शहर में अलग-अलग स्थानों पर लगे मॉनिटरिंग सिस्टम में भी एक्यूआई के आंकड़ों में अंतर देखने को मिल रहा है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी डॉ.गीतेश चंद्रा ने बताया कि जनपद में ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू की गई हैं। पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। विभाग की टीमें जांच अभियान भी चला रही है। कई जगह जांच की गई।छाया रहा घना कोहरा, बढ़ी सर्दीभोपा। बुधवार को भोपा और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय चारों तरफ कोहरा नजर आया। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। वाहन चालकों को धीरे-धीरे अपना सफर पूरा करना पड़ा। इस दौरान सर्दी का प्रकोप भी बढ़ गया है। लोग बढ़ती ठंड को महसूस कर रहे हैं।