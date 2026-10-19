Baghpat News: पिटाई से नाराज कर्मियों ने पाइपलाइन नहीं की ठीक, पानी को तरस गए 300 परिवार

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कोर्ट रोड पर गली नंबर दो में शनिवार सुबह पाइपलाइन लीक होने की शिकायत पर नगर पालिका के कर्मी योगेश, इस्लाम, रवि, अहसान और सुभाष आदि ठीक करने पहुंचे थे। जिन्होंने पाइपलाइन का कनेक्शन देखने के लिए गली में गड्ढे की खोदाई कर दी। कर्मी योगेश ने आरोप लगाया कि तभी आसपास रहने वाले पांच-छह युवक वहां आए और गड्ढे की खोदाई करने को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने सिर में भारी हथियार मारकर घायल कर दिया।साथियों ने बीच-बचाव कराया तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। इसके बाद पालिका के कर्मी गड्ढे को खुला छोड़कर चले गए। रवि, आकाश, सोनू आदि ने बताया कि पाइपलाइन लीक होने के कारण शनिवार शाम और रविवार सुबह कोर्ट रोड पर गली नंबर एक से पांच के घरों की पेयजल आपूर्ति ठप रही। इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। फोन कर नगर पालिका के अधिकारियों को समस्या की जानकारी दी गई, लेकिन ठीक नहीं कराई गई।प्राथमिकी दर्ज, घर नहीं मिले आरोपीनगर पालिका के आउटसोर्स कर्मी योगेश ने मारपीट करने के मामले में अज्जू, मुन्ना, चाहत और तीन अज्ञात पर हमला करने का आरोप लगाया। इस मामले में सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम भेजी गई थीं, लेकिन आरोपी नहीं मिले।-पाइपलाइन लीक होने की शिकायत नगर पालिका में की गई थी, जो ठीक नहीं कराई गई। जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाए। -अतुल कुमार, कोर्ट रोड-पाइपलाइन लीक होने से समस्या बार-बार हो रही है। शनिवार को पालिका के कर्मी पाइपलाइन ठीक किए बिना ही चले गए। जल्द ही पाइपलाइन ठीक कराई जाए। -जयपाल शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्यवर्जन-जल निगम के कर्मियों ने गड्ढों की खोदाई कर छोड़ दिया है। इसकी शिकायत पर कर्मियों को भेजकर लाइन ठीक कराई गई। जल निगम के कर्मियों को दिवाली के बाद काम करने के लिए कहा गया है। -हरिलाल पटेल, ईओ नगर पालिका बागपत