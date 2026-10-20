Baghpat News: पालिकाकर्मी को पीटने का आरोपी गिरफ्तार, घरों में पेयजल आपूर्ति शुरू
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:22 AM IST
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बागपत। नगर पालिका के आउटसोर्स कर्मी पर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस हमले के कारण कोर्ट रोड पर 300 घरों में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई थी। सोमवार को पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई।
पुलिस ने आरोपी समीर उर्फ मुन्ना को सोमवार को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे शांतिभंग की कार्रवाई के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। नगर पालिका के आउटसोर्स कर्मी योगेश ने बताया कि 17 अक्तूबर की दोपहर वह गली नंबर दो में पाइपलाइन ठीक कर रहे थे। इसी दाैरान अज्जू, मुन्ना, चाहत और तीन अज्ञात युवकों ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। हमले के बाद कर्मी काम अधूरा छोड़कर चले गए थे। इसके चलते रविवार को कोर्ट रोड पर गली नंबर एक से पांच तक 300 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित रही। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी समीर उर्फ मुन्ना को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से उसे जमानत मिल गई।
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पुलिस ने आरोपी समीर उर्फ मुन्ना को सोमवार को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे शांतिभंग की कार्रवाई के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। नगर पालिका के आउटसोर्स कर्मी योगेश ने बताया कि 17 अक्तूबर की दोपहर वह गली नंबर दो में पाइपलाइन ठीक कर रहे थे। इसी दाैरान अज्जू, मुन्ना, चाहत और तीन अज्ञात युवकों ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। हमले के बाद कर्मी काम अधूरा छोड़कर चले गए थे। इसके चलते रविवार को कोर्ट रोड पर गली नंबर एक से पांच तक 300 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित रही। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी समीर उर्फ मुन्ना को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से उसे जमानत मिल गई।
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