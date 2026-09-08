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जिम ट्रेनर अमन सागर ने अपनी पत्नी रचना के साथ मिलकर मथुरा की किशोरी की गला घोंटकर हत्या करके काठा गांव में नेशनल हाईवे किनारे प्लॉट में पेट्रोल डालकर शव जलाया था। पुलिस ने लोनी बॉर्डर से आरोपी जिम ट्रेनर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया। उनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद की गई। पुलिस ने दोनों न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

काठा गांव में 13 अगस्त को नेशनल हाईवे किनारे प्लॉट में एक लड़की का अधजला शव पड़ा मिला था। उसका चेहरा भी तेजाब डालकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने शव की पहचान करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो बिना नंबर की स्कूटी पर सवार एक युवक और महिला नजर आई, जो संदिग्ध लगे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर स्कूटी को ट्रेस किया तो पता चला कि स्कूटी जिम ट्रेनर अमर सागर निवासी बालाजी पुरम मथुरा चला रहा था। वह पिछले डेढ़ महीने से शास्त्री पार्क जीरो पुश्ता न्यू उस्मानपुरी दिल्ली में किराये पर कमरा लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था।

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पुलिस टीम ने वहां जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि 13 अगस्त को अमन कमरा खाली करके चला गया। मकान मालिक ने दोनों के आधार कार्ड पुलिस को दे दिए। पुलिस ने जानकारी की तो पता चला कि अमन के खिलाफ मथुरा के थाने में किशोरी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने मृतका के कपड़ों की जांच की, जो उसने ऑनलाइन खरीदकर मंगवाए थे। इससे मृतका की पहचान मथुरा की रहने वाली किशोरी (15) के रूप में हुई।



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जांच में पता चला कि किशोरी के घर के बाहर जिम ट्रेनर और उसकी पत्नी कपड़े की दुकान करते थे। वहां पर किशोरी उसके संपर्क में आई और डेढ़ माह पहले किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर आ गए और नौकरानी बनाकर घर में रख लिया। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि शनिवार को लोनी बॉर्डर के पास से स्कूटी सवार अमन और उसकी पत्नी रचना को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अमन ने बताया कि उसने किशोरी के साथ कई बार अनैतिक संबंध बनाए, जिसके बारे में पता चलने पर पत्नी झगड़ा करने लगी थी। बार-बार झगड़ा होने पर उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर गला घोंटकर उसकी हत्या की और काठा में शव लाकर पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल डालकर जला दिया था।

