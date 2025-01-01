Azamgarh News: कमरे में केबल वायर से लटकता मिला युवक, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:58 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:58 AM IST
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कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धरौली ग्राम सभा के बसेवा गांव निवासी अखिलेश चौबे (38) अपने कमरे में फंदे पर लटकते मिले। घटना की जानकारी होने पर परिवार के लोग रोने-बिलखने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया।
अखिलेश शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खेत से घर लौटे पिता श्यामधर चौबे ने काफी देर तक उसे बाहर नहीं देखा तो कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई।
लोगों ने जंगले से अंदर देखा तो अखिलेश का शव आलवेस्टर के लिए लगाई गई बल्ली से केबल वायर के सहारे लटक रहा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कप्तानगंज थाने की पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा।
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सूचना पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। मृतक के पिता ने पुलिस और उच्चाधिकारियों से पोस्टमार्टम न कराने की अपील की। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया।
ग्रामीणों ने बताया कि अखिलेश अविवाहित था। वह दो भाइयों में दूसरे नंबर पर था। थानाध्यक्ष कप्तानगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। परिजनों की मांग पर पंचनामा कर शव उन्हें सौंप दिया गया है। विधिक कार्रवाई जारी है।
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अखिलेश शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खेत से घर लौटे पिता श्यामधर चौबे ने काफी देर तक उसे बाहर नहीं देखा तो कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई।
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लोगों ने जंगले से अंदर देखा तो अखिलेश का शव आलवेस्टर के लिए लगाई गई बल्ली से केबल वायर के सहारे लटक रहा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कप्तानगंज थाने की पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा।
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सूचना पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। मृतक के पिता ने पुलिस और उच्चाधिकारियों से पोस्टमार्टम न कराने की अपील की। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया।
ग्रामीणों ने बताया कि अखिलेश अविवाहित था। वह दो भाइयों में दूसरे नंबर पर था। थानाध्यक्ष कप्तानगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। परिजनों की मांग पर पंचनामा कर शव उन्हें सौंप दिया गया है। विधिक कार्रवाई जारी है।