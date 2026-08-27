Azamgarh News: पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पुलिस लाठीचार्ज पर आक्रोश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:54 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:54 AM IST
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परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में अंबेडकर पार्क पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।
धरने में जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय ने आरोप लगाया कि परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब युवा इन समस्याओं के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाते हैं तो उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है।
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यूथ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के अधिकार के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
धरने में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमर बहादुर यादव, प्रदेश सचिव व सह-प्रभारी दर्शन ऋषि, तुषार सिंह, विशाल दुबे, विवेक राय, सोनू यादव, अमित पांडेय, राजन यादव, रिपुदमन बरनवाल, अजय पांडेय, नीरज यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से जुलूस की शक्ल में अंबेडकर पार्क पहुंचे और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग की।
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धरने में जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय ने आरोप लगाया कि परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब युवा इन समस्याओं के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाते हैं तो उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है।
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यूथ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के अधिकार के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की।
धरने में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमर बहादुर यादव, प्रदेश सचिव व सह-प्रभारी दर्शन ऋषि, तुषार सिंह, विशाल दुबे, विवेक राय, सोनू यादव, अमित पांडेय, राजन यादव, रिपुदमन बरनवाल, अजय पांडेय, नीरज यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।