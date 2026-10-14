Azamgarh News: नौकरी दिलाने के नाम पर दो लोगों से 7.40 लाख की ठगी

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मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के करसड़ा बुजुर्ग गांव निवासी राजीव मौर्य ने पूरबपट्टी गांव निवासी एक व्यक्ति सहित दो लोगों पर नौकरी के नाम पर रुपये लेने का आरोप लगाया है।राजीव के मुताबिक, करीब चार साल पहले शाहजहांपुर स्थित एफसीआई गोदाम में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये ऑनलाइन और 50 हजार रुपये नकद लिए गए। वर्ष 2022 से 2024 तक उसने अन्य करीब 70 से 80 लोगों के साथ गोदाम में बोरों की ढुलाई का काम किया।आरोप है कि उन्हें स्थायी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया जाता रहा। बाद में रुपये मांगने पर इनकार करने और जान-माल की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।वहीं, छितौना गांव निवासी संतोष यादव ने शंभूपुर गांव के एक व्यक्ति पर स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय की नौकरी दिलाने के नाम पर वर्ष 2024 में एक लाख रुपये ऑनलाइन और 3.90 लाख रुपये नकद लेने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने बताया कि तहरीर मिली है। दोनों मामलों की जांच की जा रही है।