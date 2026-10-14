Azamgarh News: शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 112 कार्मिकों को प्रशिक्षण

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जिले के 23 मतदेय स्थलों पर 23 तारीख को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। इसके लिए 22 तारीख को निर्धारित स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान शुरू होने से पहले मतदान अभिकर्ताओं को खाली मतपेटी दिखाकर उनकी उपस्थिति में सील करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।मतदान समाप्त होने पर भी मतपेटी सील करने के दौरान अभिकर्ताओं की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। मतगणना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतपत्र लेखा तैयार कर उसकी प्रति उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए।उन्होंने कार्मिकों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी से दायित्व निभाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों तथा माइक्रो आब्जर्वरों को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अध्ययन कर उसके अनुरूप कार्य करने को कहा।स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजी. कुलभूषण सिंह ने पीपीटी के माध्यम से मतदान प्रक्रिया, कार्मिकों के दायित्व, टेंडर वोट, चैलेंज वोट और निर्वाचन संबंधी प्रपत्र भरने की जानकारी दी।