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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Transport Corporation to run more than 100 additional buses on Diwali and Chhath, ban on holidays for 12 days

Azamgarh News: दीपावली और छठ पर 100 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाएगा परिवहन निगम, 12 दिन अवकाश पर रोक

Tue, 03 Nov 2026 12:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:04 AM IST
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Transport Corporation to run more than 100 additional buses on Diwali and Chhath, ban on holidays for 12 days
दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों के संचालन की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। छह से 17 नवंबर तक आजमगढ़ परिक्षेत्र के सातों डिपो से 100 से अधिक अतिरिक्त बसें विभिन्न रूटों पर चलाई जाएंगी।
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इस दौरान शत-प्रतिशत बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है।
परिवहन निगम की ओर से 12 दिनों की इस अवधि को लेकर विशेष तैयारी की गई है। ट्रेनों में सीटें फुल होने और हवाई किराये में कई गुना वृद्धि के कारण त्योहारों पर यात्रियों की निर्भरता बसों पर बढ़ने की संभावना है।
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इसे देखते हुए दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया और अयोध्या समेत प्रमुख रूटों पर प्रतिदिन अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। आजमगढ़ परिक्षेत्र में आजमगढ़, डॉ. अंबेडकर नगर, मऊ, बलिया, दोहरीघाट, शाहगंज और रसड़ा डिपो शामिल हैं।
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इन सभी डिपो के एआरएम को अतिरिक्त बसों के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। त्योहारों के दौरान बसों के संचालन में किसी तरह की कमी न रहे, इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है।

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कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी
त्योहारों के दौरान बेहतर बस संचालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की है। इसके तहत निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन का लाभ दिया जाएगा। निगम का प्रयास है कि त्योहारों पर यात्रियों को बसों की कमी के कारण परेशानी न उठानी पड़े। क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद ने बताया कि सातों डिपो के एआरएम को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा निगम की पहली प्राथमिकता है। अतिरिक्त बसों के संचालन के जरिये आवागमन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाएगा।
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