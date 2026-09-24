Azamgarh News: हास्य नाटक में दिखा महिलाओं का बदलाव

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प्रतियोगिता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और सेवा कार्यों पर आधारित प्रस्तुतियां भी दी गईं। विद्यार्थियों ने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रोचक अंदाज में दी।ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आए बदलावों पर केंद्रित हास्य नाटक आकर्षण का केंद्र रहा। कलाकारों ने संवाद और हास्य के माध्यम से योजनाओं से महिलाओं को मिले लाभों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने विद्यार्थियों के मंचन की सराहना की।इस मौके पर डॉ. देवेंद्र पांडेय, डॉ. शशि प्रकाश, डॉ. शिखर श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन डॉ. शिवांगी सिंह ने किया। प्रतियोगिता में विजेताओं के चयन के लिए डॉ. वंशिका गुप्ता, डॉ. रूपल, डॉ. प्रशांत और डॉ. अंकुर श्रीवास्तव ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई।