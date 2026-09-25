Azamgarh News: सपा सांसद ने की सीबीआई जांच की मांग, बोले- संसद में उठाऊंगा मामला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बृहस्पतिवार को सांसद सरोज मंडलीय अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना में मृत अरविंद की घायल बेटी परी का हालचाल जाना। अस्पताल में मौजूद परिजनों से उन्होंने घटना की जानकारी भी ली। 22 सितंबर को शंभूपुर गांव में पूजा-पाठ के दौरान विवाद के बाद गोलीबारी हुई थी।इसमें अरविंद की पत्नी और दो पुजारियों की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस कार्रवाई में एक बच्चे और अरविंद की भी जान चली गई। सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि घटना बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि सरकार की कानून-व्यवस्था आखिर कहां है। वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे।उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। कहा कि वह जल्द ही शंभूपुर गांव जाकर प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे।