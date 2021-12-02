Azamgarh News: शंभूपुर घटना के पीड़ित तीन परिवारों को मिलेगी मुख्यमंत्री राहत राशि
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:42 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:42 AM IST
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अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में 21 सितंबर को हुई घटना में जान गंवाने वाले तीन पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है।
घोषणा के अनुसार मृतक महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, माता-पिता और भाई की मृत्यु के बाद बची दो नाबालिग बच्चियों को ढाई-ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तीनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शोक संवेदना व्यक्त की। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों के पात्र सदस्यों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
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इनमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। प्रशासन का प्रयास है कि पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
इसके अलावा जिला प्रशासन की अपील पर समाज के एक गणमान्य व्यक्ति ने भी तीनों पीड़ित परिवारों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।
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घोषणा के अनुसार मृतक महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, माता-पिता और भाई की मृत्यु के बाद बची दो नाबालिग बच्चियों को ढाई-ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तीनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शोक संवेदना व्यक्त की। जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों के पात्र सदस्यों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
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इनमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। प्रशासन का प्रयास है कि पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
इसके अलावा जिला प्रशासन की अपील पर समाज के एक गणमान्य व्यक्ति ने भी तीनों पीड़ित परिवारों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है।