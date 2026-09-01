Azamgarh News: जिले के स्वाइन फ्लू के चार एक्टिव केस, दो शहरी तो दो ग्रामीण इलाकों के मरीज

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चारों मामलों में जिला सर्विलांस टीम की ओर से निगरानी की जा रही है। रविवार को वाराणसी में स्वाइन फ्लू के तीन मरीजों के भर्ती होने की बात सामने आई थी।विभाग के अनुसार तीन रिपोर्ट बीएचयू अस्पताल वाराणसी और एक रिपोर्ट मेदांता अस्पताल लखनऊ से संबंधित है। सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने बताया कि सत्यापित मामलों में करीब एक वर्षीय बालिका, 36 वर्षीय महिला, 45 वर्षीय पुरुष और 64 वर्षीय पुरुष शामिल हैं।इनमें दो मामले शहरी क्षेत्र और दो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। सभी संबंधित प्रकरणों में जिला सर्विलांस टीम की ओर से आवश्यक निगरानी एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने बताया कि जनपद के मेडिकल कॉलेज, मंडलीय जिला चिकित्सालय तथा तरवां, लालगंज एवं अतरौलिया स्थित 100 शैय्या चिकित्सालयों में एच1एन1 के दृष्टिगत वार्ड एवं बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।अस्पतालों में जांच, उपचार, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि एच1एन1 को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं अन्य भीड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग करें।खांसते अथवा छींकते समय मुंह और नाक ढकें तथा हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। फ्लू जैसे लक्षण होने पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें।उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सांस लेने में परेशानी या मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा चिकित्सक से परामर्श लें।00इस प्रकार करें बचावमास्क का प्रयोग: भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अवश्य पहनें।खांसते/छींकते समय सावधानी: खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें।हाथों की स्वच्छता: हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं।बीमार लोगों से दूरी: फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों के संपर्क से बचें।चेहरे को छूने से बचें: अपनी आंखों, नाक और मुंह को बिना हाथ धोए छूने से बचें।आराम करें: यदि आप संक्रमित हैं तो दूसरों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए घर पर आराम करें।व्यक्तिगत सामान साझा न करें: अपने बर्तन, तौलिया या अन्य व्यक्तिगत सामान किसी के साथ साझा न करें।चिकित्सीय सलाह: तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या गंभीर कमजोरी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।00हमारे यहां सभी संसाधन मौजूद हैं और सारी तैयारियां भी कर रखी हैं। इसके बाद भी कोई वाराणसी या कहीं और जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। रही बात देर से पुष्टि की तो सारा डाटा पोर्टल पर होता है। हो सकता है कि वह आजमगढ़ का रहने वाला हो और वाराणसी या कहीं और रहकर ड्यूटी कर रहा हो। आधार कार्ड के अनुसार वह आजमगढ़ का ही दिखाएगा। इसलिए पुष्टि में समय लगा। -डॉ. एनआर वर्मा, सीएमओ