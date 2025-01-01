फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   The enactment of 'Lanka Dahan' resounded with the proclamation of 'Shri Ram'.

Azamgarh News: लंका दहन के मंचन से गूंजा श्रीराम का उद्घोष

Sun, 25 Oct 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
The enactment of 'Lanka Dahan' resounded with the proclamation of 'Shri Ram'.
गंभीरपुर में श्रीरामलीला का दृश्य। स्रोत-आयोजक
विकासखंड मोहम्मदपुर के गंभीरपुर में शुक्रवार की रात रामलीला में स्थानीय कलाकारों ने सुग्रीव मित्रता, सीता खोज, अक्षय कुमार वध, हनुमान बंदी, लंका दहन और सेतु निर्माण के प्रसंगों का मंचन किया। लंका दहन के दृश्य पर पूरा परिसर जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा।
विज्ञापन

मंचन में दिखाया गया कि माता सीता की खोज में समुद्र पार कर लंका पहुंचे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में उनसे भेंट की। वाटिका उजाड़ने पर मेघनाद ने उन्हें बंदी बनाकर रावण की सभा में पेश किया।
विज्ञापन

विभीषण के विरोध पर रावण ने मृत्युदंड के बजाय हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने लंका के महलों में आग लगा दी, जबकि विभीषण का भवन सुरक्षित छोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

लंका दहन के बाद समुद्र में पूंछ की आग बुझाकर हनुमान जी श्रीराम के पास लौटे, तो रामदल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद सेतु निर्माण का मंचन हुआ। श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed